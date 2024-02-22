«Ты теперь один из нас». Ритуалы посвящения новобранцев в армии

Неофициальные армейские традиции существуют во всём мире веками. Со временем меняются уставы и разные бюрократические процедуры, но неформальные ритуалы в войсках берегут от ветра перемен. Самой душевной традицией, связывающей поколения военных, считаются ритуалы посвящения новобранцев в разные рода войск.

Например, чтобы тебя по-настоящему приняли в артиллеристы, мало получить учетную специальность. После первых стрельб нужно вымазать лицо сажей из стреляной гильзы — после этого опытные артиллеристы примут новичка в свои ряды.

В ВДВ ритуалы повеселее: уже после совершения первого прыжка будущий десантник совершает «наземный» прыжок. В безобидном варианте боец просто имитирует на земле выход из самолета с отсчитыванием секунд и раскрытием парашюта. В более каноничной версии десантник всё же совершает прыжок с места от солидного удара свернутым парашютом под зад.

Связисты посвящают в свои ряды еще жестче. Если одно из орудий десантника — парашют, то у связистов это электронная аппаратура и провода. Чтобы новобранец ощутил всю прелесть и риски своей специальности, к его рукам или ногам приматывают провода от старого военно-полевого телефона с динамо-машиной. Опытный солдат крутит рукоять динамо-машины, отчего новобранец получает неслабый удар током. Причем пока конечности сводит от электричества, боец должен трижды повторить оговоренную фразу, например, «я связист».

Интересно, что у саперов посвящение выглядит так же, как у связистов, но вместо телефона заряд до 1500 В выдает подрывная машинка.

В надводном флоте в моряки посвящают довольно просто, хотя и невкусно — при выходе корабля в море новички в торжественной обстановке на палубе выпивают забортной воды. Но более высокий статус имеют моряки, прошедший обряд при пересечении экватора. Помимо традиционного распития морской воды, участники попадают в распоряжение «Нептуна» и его свиты. Старшие товарищи во главе с морским царем поручают новичкам странные и нелепые задания, мажут их корабельной грязью и моют из шлангов.

Подводники посвящают новоприбывших даже более сурово. Тем, кто впервые совершает погружение на подводной лодке, готовят посвящение из двух этапов. Сначала моряк должен поцеловать раскачивающуюся кувалду, подвешенную к потолку. Если вовремя не сообразить, что прикасаться к кувалде нужно, когда она начинает движение в обратную сторону, можно легко остаться без зубов. Специально для электромехаников на подлодках кувалду дополнительно обмазывают солидолом — это символизирует довольно грязную работу с механизмами субмарины.

Кто после встречи с кувалдой не отправился к офицеру медслужбы накладывать швы, тот должен выпить забортной воды. По возможности воду набирают с глубины ниже 100 метров. Посудой выступает плафон освещения, в который уверенно вмещается до полулитра. Осушив плафон целиком, моряк может закусить горько-соленую воду чем-то сладким, вроде сгущенки или шоколада. Иногда шутники предлагают на закуску только вяленую воблу.