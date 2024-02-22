На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в селе Победа

Военный эксперт Меркурис: ВСУ под селом Победа разгромили авиабомбами ФАБ-500
Украинскую группировку под селом Победа разбили 500-килограммовыми авиационными бомбами с фугасной боеголовкой. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Россияне наносили удары по ВСУ под селом Победа авиабомбами ФАБ и разгромили их артиллерийским огнем», — сказал Меркурис.
Военный эксперт обратил внимание, что сложно себе представить, как украинцы смогли бы удерживать населенный пункт в таких условиях.
В январе в Британии предрекли уничтожение позиций Вооруженные силы Украины (ВСУ) бомбами ФАБ-1500. По словам Меркуриса, эти бомбы чрезвычайно мощные, фактически, никакой артиллерийский снаряд не сравнится с их взрывной силой. Эксперт отметил, что ФАБ-1500 в три раза мощнее варианта боеприпаса весом 500 килограммов, который ранее уже применялся против украинской армии.