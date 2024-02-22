"Мы получаем новую технику, техника отличная! Она, действительно, нового поколения", - сказал президент. "Как я сказал командиру судна и сейчас еще раз скажу руководству министерства обороны, конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил", - добавил российский лидер. ТАСС