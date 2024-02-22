Президент России Владимир Путин сообщил о хороших впечатлениях от полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. RT на русском
"Мы получаем новую технику, техника отличная! Она, действительно, нового поколения", - сказал президент. "Как я сказал командиру судна и сейчас еще раз скажу руководству министерства обороны, конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил", - добавил российский лидер. ТАСС
22 февраля Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова в Татарстане, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце-бомбардировщике Ту-160М. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что маршрут полета является военной тайной. Lenta.ru