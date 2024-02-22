Снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке

Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в многоквартирный жилой дом при обстреле Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«При обстреле Кировского района произошло прямое попадание в квартиру 9-этажного дома в микрорайоне Текстильщик», — говорится в сообщении.
По словам градоначальника, разрушен балкон и повреждено остекление.
Кулемзин добавил, что в результате атаки пострадали три человека.
Ранее в Донецке детский сад № 382 на улице Куйбышева получил повреждения при обстреле со стороны Украины. Повреждения получили кровля, остекление и ограждение. В результате обстрела никто не пострадал, сообщил Кулемзин.
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