Снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке

Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в многоквартирный жилой дом при обстреле Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«При обстреле Кировского района произошло прямое попадание в квартиру 9-этажного дома в микрорайоне Текстильщик», — говорится в сообщении.

По словам градоначальника, разрушен балкон и повреждено остекление.

Кулемзин добавил, что в результате атаки пострадали три человека.