Путин совершит полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М

Ту-160М является модернизацией самолета Ту-160 ("изделие 70", по кодификации НАТО - Blackjack, "блэкджек"; неофициальное российское название - "Белый лебедь"). Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных районах. Является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом и самым тяжелым боевым самолетом в мире. Накануне Путин осмотрел такой самолет в цеху завода и поднялся в кабину за штурвал. ТАСС