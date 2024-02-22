Минобороны заявило об ударе по пусковой установке ракетного комплекса Patriot

Вооруженные силы (ВС) России поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что цель удалось поразить оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Они же нанесли удары по живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины в 114-ти районах боевых действий.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны (ПВО) в зоне СВО уничтожили 95 беспилотников. Их поразили в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях.