Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте может стать новым генсеком НАТО уже в апреле. Об этом в эфире телепрограммы Nieuwsuur заявил нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер, занимавший пост генерального секретаря альянса в 2004-2009 годах.

Ранее газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что президент Соединенных Штатов Джо Байден поддерживает кандидатуру Рютте на пост генсека. Такого же мнения придерживаются примерно две трети стран альянса, отмечалось в публикации.

По мнению де Хоп Схеффера, у Рютте «хорошие шансы» на назначение. Политик считает, что его объявят новым генсеком 4 апреля, в день 75-летия альянса.

Напомним, что действующий генсек Йенс Столтенберг должен был покинуть пост еще 1 октября 2022 года, однако лидеры стран альянса продлили его полномочия до 30 сентября 2023 года. Позднее он заявил, что останется в должности еще один год — до 1 октября 2024 года.