В Белоруссии заявили об ударной группировке ВСУ на границе

Хренин: Украина сосредоточила на границе с Белоруссией 112-114 тысяч военных
Киев сосредоточил на границе с Белоруссией группировку численностью 112-114 тысяч человек, при этом для непосредственной охраны привлекается только малая часть.
О сосредоточении войск заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, пишет РИА Новости.
«На сегодняшний день - порядка 112-114 тысяч эта группировка. Из них для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекаются чуть больше-меньше 17 тысяч», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».
При этом глава белорусского военного ведомства заверил, что, несмотря на сосредоточение украинских военных, наращивания дополнительных сил Белоруссии на границе с Украиной пока не требуется.
В начале февраля спецназ Белоруссии заявил, что усиливает охрану на границе с Украиной. Как рассказывал командир бригады Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил страны Вадим Бобилевич, особое внимание уделено участку на южном направлении. Основной целью было названо обеспечение безопасности граждан, пресечение нарушений границы, а также исключение каналов поставки оружия и боеприпасов.
15 февраля стало известно, что в приграничном Лельчинском районе Гомельской области Белоруссии был введен режим контртеррористической операции. Причина введения режима КТО не уточнялась, а население призвали сохранять спокойствие.