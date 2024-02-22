В Белоруссии заявили об ударной группировке ВСУ на границе

Киев сосредоточил на границе с Белоруссией группировку численностью 112-114 тысяч человек, при этом для непосредственной охраны привлекается только малая часть.

О сосредоточении войск заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, пишет РИА Новости.

«На сегодняшний день - порядка 112-114 тысяч эта группировка. Из них для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекаются чуть больше-меньше 17 тысяч», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом глава белорусского военного ведомства заверил, что, несмотря на сосредоточение украинских военных, наращивания дополнительных сил Белоруссии на границе с Украиной пока не требуется.

В начале февраля спецназ Белоруссии заявил, что усиливает охрану на границе с Украиной. Как рассказывал командир бригады Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил страны Вадим Бобилевич, особое внимание уделено участку на южном направлении. Основной целью было названо обеспечение безопасности граждан, пресечение нарушений границы, а также исключение каналов поставки оружия и боеприпасов.