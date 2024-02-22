Российские хакеры выложили личные данные сотрудников украинских военкоматов

Хакеры из российской группировки RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовали личные данные 2600 сотрудников украинских военкоматов, которые отлавливают военнообязанных для отправки на фронт. Об этом сообщает РИА Новости.

Хакеры заявили, что выложили информацию о сотрудниках «в связи с подготовкой украинскими властями новых мер по мобилизации». В Сети оказались данные не только военкомов, но и врачей медкомиссий — «всех тех, кто отправляет на убой украинцев». Кроме адресов опубликованы личные телефоны, паспортные данные, электронная почта и ссылки на страницы в соцсетях.

В RaHDit подчеркнули, что выложили информацию о «военных преступниках» чтобы граждане Украины знали, от кого им «следует прятаться» и чьи дома лучше «обходить стороной».

«Среди военкомов традиционно для украинской власти — любители БДСМ-вечеринок, свингеры, уголовники, а также врачи, под видом лечения отправляющие людей в окопы», — добавили в группировке.