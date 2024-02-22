Рогов заявил о попытках Украины удержать Работино

Вооруженные силы Украины пытаются удержать село Работино. Об этом заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Наиболее ожесточенные и тяжелые бои в настоящее время, по его данным, идут на Ореховском участке, ВСУ обороняются всеми силами.

По его словам, Украина бросает под Работино новые силы, «чтобы любой ценой удерживать это разрушенное село, которое стало символом всех достижений их хваленого контрнаступления с лета прошлого года в Запорожской области».