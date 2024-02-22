Командир «Ахмата» прокомментировал сообщения о тысячах погибших на донецком направлении

«Как бы Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) ни распространял информацию, перекручивая и выкручивая ее, конечно, сотен и тысяч погибших ребят у нас нет. Да, каждый герой, который погиб, для нас ценен. Я вас заверяю, что за каждого из наших российских солдат мы отомстим. Будьте уверены в этом», — заявил Алаудинов.