Офицер СБУ рассказал, где Россия может нанести удар после Авдеевки
Российские военные держат Вооруженные силы Украины в постоянном напряжении, выискивая бреши в обороне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление отставного полковника СБУ Олега Старикова.
По его словам, армия России ищет слабое место ВСУ в Запорожье, куда и может быть нанесен удар.
«Сейчас слабое место у нас – это Запорожье», — заявил эксперт.
Стариков не исключил, что российская армия будет проводить отвлекающие маневры на севере, а главный удар будет нанесен на юге.
«В зимней военной кампании 24-го года они применяют военную стратегию, так называемые качели. Ударят в одном месте – отойдут, бьют в другом», — указал Стариков.
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