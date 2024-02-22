Офицер СБУ рассказал, где Россия может нанести удар после Авдеевки

Российские военные держат Вооруженные силы Украины в постоянном напряжении, выискивая бреши в обороне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление отставного полковника СБУ Олега Старикова.

По его словам, армия России ищет слабое место ВСУ в Запорожье, куда и может быть нанесен удар.

«Сейчас слабое место у нас – это Запорожье», — заявил эксперт.

Стариков не исключил, что российская армия будет проводить отвлекающие маневры на севере, а главный удар будет нанесен на юге.