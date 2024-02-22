Мобилизация: последние новости на сегодня 22 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 22 февраля 2024, в материале «Рамблера».

Волгоградцы отправили в зону проведения СВО 28 тонн продовольствия

Военнослужащие из Волгограда, которые принимают участие в специальной военной операции, получили мясные и рыбные консервы, чай, кофе, сладости, теплые вещи, письма и рисунки школьников с поздравлениями ко Дню защитников Отечества, сообщает «Волгоградская правда».

Участвуя в региональной благотворительной акции «Тепло из дома», жители области собрали и отправили бойцам в зону спецоперации гуманитарную помощь общим весом 28 тонн.

Сегодня регион продолжает оказывать всестороннюю поддержку участникам спецоперации и их семьям – глава региона Андрей Бочаров поставил задачу сделать так, чтобы ни один человек не оставался без внимания.

Россиян пугают поддельным приказом о подготовке ко второй волне мобилизации

Информация о подготовке ко второй волне мобилизации в России является недостоверной, сообщает «Ура.ру».

В интернете распространяется якобы настоящий приказ о начале подготовки ко второй волне мобилизации, «подписанный» начальником Главного управления специальных программ президента РФ.

«О проверке выполнения организациями и предприятиями процесса обеспечения и исполнения мероприятий в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации», — якобы называется документ.

Однако этот приказ подделка.

Сувениры ручной работы передали томские школьники участникам СВО

Школьники Томска передали участникам спецоперации сувениры ручной работы, сообщает tvtomsk.

Уникальные изделия в преддверии Дня защитника отечества ребята изготовили для сотрудников спецназа Росгвардии, выполняющих боевые задачи в ходе проведения СВО.