На Западе объяснили успех России в СВО «великими национальными ресурсами»
Российские солдаты продвигаются вперед на Украине используя два основных «национальных ресурса» — тепло тел и хладнокровное терпение. Такие выводы сделал американский журналист Дэвид Игнатиус.
«Российские войска продвигаются вперед, используя два своих великих национальных ресурса — теплоту тел и хладнокровное терпение. Именно так Россия ведет все свои войны», — подчеркнул Дэвид Игнатиус в своей колонке The Washington Post.
Он также, ссылаясь на слова западных чиновников, специализирующихся на вопросах конфликта на Украине, напомнил, что Киев с начала российской спецоперации потерял свыше 300 тысяч человек.
В декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу также обозначил, что потери Украины с начала СВО составили примерно 383 тысячи военнослужащих. Одним из последних крупных достижений России являлось освобождение Авдеевки 18 февраля. Тогда ВСУ были вынуждены поспешно отступить.