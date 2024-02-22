На Западе объяснили успех России в СВО двумя национальными ресурсами

Российские солдаты продвигаются вперед на Украине используя два основных «национальных ресурса» — тепло тел и хладнокровное терпение. Такие выводы сделал американский журналист Дэвид Игнатиус.

«Российские войска продвигаются вперед, используя два своих великих национальных ресурса — теплоту тел и хладнокровное терпение. Именно так Россия ведет все свои войны», — подчеркнул Дэвид Игнатиус в своей колонке The Washington Post.

Он также, ссылаясь на слова западных чиновников, специализирующихся на вопросах конфликта на Украине, напомнил, что Киев с начала российской спецоперации потерял свыше 300 тысяч человек.