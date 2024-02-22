Миф о силе «Азова» рухнул: как они бежали из Авдеевки, где Волына и Редис

Стали известны новые детали отступления украинской армии из Авдеевки. Как написало американское издание Military Watch Magazine, войска Вооруженных сил Украины, среди которых была 3-я отдельная штурмовая бригада (ОШБр), начали покидать город за день до официального приказа главного командующего Александра Сырского. Как поражение элитного подразделения Киева повлияет на дальнейшую ситуацию в зоне СВО — в материале NEWS.ru.

Как отступала 3-я ОШБр ВСУ

Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Авдеевку. 3-я ОШБр, сформированная из бойцов бывшего националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), покинула город. Изначально руководство украинской армии планировало ввести это подразделение в населенный пункт, чтобы обеспечить организованный вывод других частей из получившегося к тому времени мешка.

«На них, на 3-ю штурмовую бригаду, делали ставку как на хорошо оснащенное, мотивированное и подготовленное подразделение. Можно провести историческую параллель с гитлеровской Германией: они были как СС. По задумке, они должны были драться до последнего, обеспечивая выход других частей, однако под натиском российской армии потеряли почти батальон и начали неорганизованно отступать», — цитировал ТАСС представителя российских силовых структур.

Как заявил советник главы ДНР Ян Гагин, покинувшие Авдеевку бойцы 3-й ОШБр ВСУ оставили много военной техники, которую Киев получает от Запада.

Что будет с образом бойцов «Азова» после отступления из Авдеевки

По мнению завсектора международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохора Тебина, националистические подразделения считаются в ВСУ элитными из-за высокой мотивированности, то есть идеологической накачки бойцов.

«У них, по сравнению с обычными частями из мобилизованных, традиционно в основном добровольческий состав, более качественное снаряжение и высокий боевой дух», — пояснил он NEWS.ru.

Как считает заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, отступление из Авдеевки может повредить образу бригады.

«Термин „элитные войска“ вообще (по отношению к любым армиям) сейчас крайне условен. А на современной Украине он тем более условен, учитывая все, что произошло за последние два года. Учитывая их потери во всех предыдущих боях, я не знаю, в чем состоит их „элитность“. Если же говорить именно о мотивированности, то я совершенно не уверен, что она сейчас повышенная. По-моему, все реально мотивированные уже закончились», — предположил Храмчихин.

Сообщая о взятии под контроль Авдеевки, министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что за последние сутки потери ВСУ составили около 1500 человек.

Как предположил в разговоре с NEWS.ru заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии Министерства иностранных дел Вадим Козюлин, сдача Авдеевки говорит об упавшем моральном духе ВСУ, что замечают даже на Западе.

«Наверное, это уже признак того, что оборона ВСУ в целом начинает сыпаться. Ведь удержание ключевых пунктов — это то, на чем себе делали политический капитал „азовцы“. Таким образом, база для их „геройства“ тоже рассыпается. Их бегство из Авдеевки — прямое тому подтверждение», — считает Козюлин.

Повлияет ли отступление «Азова» на популярность националистических идей на Украине

Вместе с тем падение репутации одного подразделения вряд ли скажется на уровне бандеровской пропаганды на Украине в целом, полагает Храмчихин.

«Думаю, ничего принципиально не изменится. На Украине выстроена слишком глубокая изоляция от любых альтернативных мнений», — прогнозирует он.

Козюлин заметил «идеологическое отрезвление» украинцев, изучив их комментарии в социальных сетях и на сайтах.

«Там очень негативно говорят о тех, кто придерживается „проазовских“ настроений, кто сносит советские памятники, борется с русским языком, переименовывает улицы и так далее. Антинационалистические настроения очень усилились. И даже замечаю некое злорадство рядовых украинцев, когда происходят пожары на объектах ВСУ, взрываются склады с боеприпасами. Мне кажется, началась позитивная пророссийская динамика на Украине», — сказал Козюлин.

По его мнению, реальная денацификация общества — дело небыстрое и может растянуться на десятилетия.

«Шапкозакидательских настроений быть не должно. Если мы вспомним послевоенную историю, то еще и через 10 лет после Великой Отечественной проводились операции против националистов, партизанивших в лесах на Западной Украине. Сами националистические настроения сохранялись значительно дольше — местами вплоть до развала СССР. Кроме того, надо понимать, что эти настроения подпитывают с Запада», — считает Козюлин.

По его мнению, радикальные проявления национализма на Украине возможны и спустя несколько лет после завершения СВО, а полное идеологическое переформатирование общества может занять десятилетия.

Что стало с главарями «Азова»

После взятия под контроль Мариуполя, где в мае 2022 года остатки полка «Азов» сдались в плен, главные идеологи и командиры этого подразделения — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега — были по договоренности между Москвой, Киевом и Анкарой высланы в Турцию.

Предполагалось, что их не выпустят из страны до конца конфликта. Однако в июле 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган освободил пленников во время визита в страну Владимира Зеленского.

В августе Денис Прокопенко снова появился на фронте, а затем занимался как непосредственным командованием подразделениями, так и тыловой подготовкой.