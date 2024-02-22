В Пентагоне оценили "гонку вооружений" в сфере ИИ

В Министерстве обороны США считают, что являются бесспорным лидером в технологиях искусственного интеллекта и не видят «гонки вооружений» в этой сфере, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы Пентагона Кэтлин Хикс.

Она указала, что военное ведомство располагает лучшими чипами, лучшими талантами и технологиями, которыми Минобороны руководствуется при использовании данных и ИИ.

«И мы намерены остаться в лидерах», — указала она.

Замглавы напомнила, что американское военное ведомство инвестирует в ИИ больше 60 лет и использует полученные наработки в самых разных сферах – от противовоздушной обороны до планирования логистики.