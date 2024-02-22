Экс-депутат Рады назвал фатальную ошибку Зеленского

«Авдеевка — не последнее поражение. Я думаю, что в ближайшее время грядет целая серия отступлений Украины. Все это будет в поле ответственности верховного главнокомандующего. Фактически через отставку [бывшего главкома ВСУ Валерия] Залужного Зеленский сделал прямое президентское правление фронтом. То есть политики напрямую вторглись в сферу деятельности военных и сами руководят всеми процессами. Это ничем хорошим закончиться не может, потому что, во-первых, они не специалисты в военном деле, а во-вторых, у них всегда будет доминировать политическая составляющая над военной», — сказал Спиридон Килинкаров.