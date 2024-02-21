WP: cолдаты 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки без согласования

Солдаты 110-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали из Авдеевки без согласования с руководством за сутки до официального распоряжения об отступлении главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом заявило издание The Washington Post со ссылкой на украинских солдат.

«Солдат заявил, что военные из 110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций. Их усталость вынудила покинуть свои позиции (в Авдеевке — прим. URA.RU) без предварительного согласования», — передает информацию американская газета.

Минобороны РФ сообщило, что приказ Сырского вышел в ночь на 17 февраля. На тот момент солдаты ВСУ уже сутки как убегали из Авдеевки.

Один из солдат ВСУ поделился с изданием, что военным приказывали занять позиции, которые уже были взяты российскими войсками или вовсе уничтожены. Бегство ВСУ из Авдеевки было хаотичным и не спланированным. Украинские солдаты поделились, что сдача города психологически сломала некоторых бойцов.