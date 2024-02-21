В НАТО впервые прокомментировали потерю ВСУ Авдеевки

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки демонстрирует, что на поле боя сложилась чрезвычайно сложная обстановка, но НАТО продолжит поддерживать Украину. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. ТАСС
Как отметил Столтенберг, несмотря на отступление, украинцы все время превосходят ожидания западных союзников, и поэтому «НАТО продолжит поддерживать Украину». Lenta.ru
До этого Столтенберг заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в очень сложную ситуацию на фронте. По оценке представителя альянса, причиной такого положения дел является и то, что страны НАТО не поставили Киеву достаточное количество снарядов. Газета.Ru