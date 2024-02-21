Украинский дрон-камикадзе взорвался в российском селе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область дроном-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

© Lenta.ru

Беспилотник взорвался на территории села Старый Хутор, расположенного чуть более чем в двух километрах от российско-украинской границы.

В результате атаки никто не пострадал, подчеркнул Гладков. Повреждения получило одно частное домовладение. На месте находятся сотрудники оперативных служб.