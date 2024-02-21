На Украине рассказали о сложностях с поставками истребителей F-16

Он отметил, что "все так ждут, будто придут самолеты и все - победа". "Вы же понимаете, что сначала прибудет небольшая группа пилотов, начнут работать в небе. Конечно, Россия будет на это реагировать соответственно, - сказал он в интервью агентству Укринформ. - Но процесс подготовки пилотов и увеличение их количества на Украине будут идти постепенно". ТАСС