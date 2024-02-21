На Украине рассказали о сложностях с поставками истребителей F-16

Спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что сроки поставки американских истребителей F-16 в настоящее время остаются неизвестными. Lenta.ru
Он отметил, что "все так ждут, будто придут самолеты и все - победа". "Вы же понимаете, что сначала прибудет небольшая группа пилотов, начнут работать в небе. Конечно, Россия будет на это реагировать соответственно, - сказал он в интервью агентству Укринформ. - Но процесс подготовки пилотов и увеличение их количества на Украине будут идти постепенно". ТАСС
Он также отметил, что у Украины нет возможности создать необходимую инфраструктуру для самолетов F-16 в соответствии с требованиями НАТО. Газета.Ru