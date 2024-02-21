Российские военные нашли в расположении подразделения ВСУ трофейное западное оружие. О работе штурмовых подразделений группировки войск «Восток» рассказал корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

Морпехи-тихоокеанцы 155-й бригады выдвинулись в сторону одного из приоритетных населенных пунктов Южно-Донецкого направления. Заминированные поля общей длиной в километр удалось преодолеть без потерь. Основной удар взял на себя колейный минный трал, «прорубающий» безопасный путь пехоте. Военная спецтехника выдерживает десять подрывов и продолжает движение.

«Страшно. Каждый раз страшно. Было бы глупо, если бы не было бы страшно. Потом привыкаешь, в принципе. Двигайся дальше», - рассказал командир штурмовой группы 155-й бригады ТОФ с позывным Восток.

Несмотря на плотное огневое воздействие артиллерии противника и применение fpv-дронов, морпехи спешились в лесополосе и начали зачистку боевиков в городских условиях. В результате населенный пункт удалось взять под свой контроль. Кроме того, в распоряжении наших штурмовиков оказываются и трофеи – советское и натовское стрелковое вооружение, а также переносные зенитные комплексы. На одной из укрепленных позиций штурмовая группа сумела задержать нескольких боевиков, которые готовились к отступлению.

За спиной у стрелка штурмовой группы с позывным Мирон из Владивостока пять лет службы в морской пехоте. А с началом СВО - участие в десятках штурмовых операций. Боец признался, что здесь он нужнее, чем на гражданке. Как на поле боя, так и во время тренировок, он с новым пополнением военнослужащих.

«Нормальные ребята. Боеспособные. Где-то что-то надо помочь, подсказать. Это тоже наверстаем», - поделился стрелок штурмовой группы 155-й бригады ТОФ с позывным Мирон.

Стрелки с позывными Винни и Пух ошибки и победы привыкли делить на двоих. Как признаются бойцы, они всегда работают в паре и уже считают себя единым целым. За время СВО навыки ведения штурмовых действий в составе боевой двойки эти парни отточили до идеала.

«Я отцу пообещал. Что я стану военным. Буду двигаться по военной карьере. Вот сдерживаю обещание. Главное сказал, береги себя. И не лезь на рожон», - говорит Винни.

Морпехи-тихоокеанцы 155-й бригады продолжают наступательные действия в составе группировки войск «Восток» на самых напряженных участках фронтовой линии, выбивая противника из укрепленных районов даже при его численном превосходстве.