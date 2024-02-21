$92.35-0.0699.56+0.07
Войти в почту

Путин в Казани поднялся за штурвал Ту-160М

Президент России Владимир Путин по прилете в Татарстан посетил Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова. ТАСС

Глава государства посетил один из новых цехов и осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М. В кабину одного из самолетов – за штурвал – Путин поднялся лично. Там он провел около десяти минут. Деловая газета "Взгляд"

Узнав, что у ракетоносца пока нет имени, президент предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. RT на русском

Военные новости
Видео
Владимир Путин
Казанский авиазавод
Обзор медиа
Горячая новость
Республика Татарстан
Казань