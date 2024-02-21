Глава государства посетил один из новых цехов и осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М. В кабину одного из самолетов – за штурвал – Путин поднялся лично. Там он провел около десяти минут. Деловая газета "Взгляд"