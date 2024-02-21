Российский лидер Владимир Путин вручил на аэродроме Чкаловский государственные награды воинским частям ВКС России. RT на русском
По прибытии его встретил глава Минобороны Сергей Шойгу. Министр представил краткий доклад о построении войск. Также о готовности к проведению мероприятия доложил главнокомандующий ВКС России Виктор Афзалов. ТАСС
"Здравствуйте, товарищи!" , - приветствовал Путин бойцов и поздравил воинские части с госнаградами. Президент лично прикрепил на боевые знамена ордена и орденские ленты. Российская газета