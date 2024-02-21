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Путин вручил на аэродроме Чкаловский госнаграды воинским частям ВКС России

Российский лидер Владимир Путин вручил на аэродроме Чкаловский государственные награды воинским частям ВКС России. RT на русском

По прибытии его встретил глава Минобороны Сергей Шойгу. Министр представил краткий доклад о построении войск. Также о готовности к проведению мероприятия доложил главнокомандующий ВКС России Виктор Афзалов. ТАСС

"Здравствуйте, товарищи!" , - приветствовал Путин бойцов и поздравил воинские части с госнаградами. Президент лично прикрепил на боевые знамена ордена и орденские ленты. Российская газета

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