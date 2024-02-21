Российский лидер Владимир Путин вручил на аэродроме Чкаловский государственные награды воинским частям ВКС России . RT на русском

По прибытии его встретил глава Минобороны Сергей Шойгу. Министр представил краткий доклад о построении войск. Также о готовности к проведению мероприятия доложил главнокомандующий ВКС России Виктор Афзалов. ТАСС