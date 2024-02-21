Израиль нанес удар по Сирии

Армия Израиля атаковала район Кфар-Суса на юго-западе столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщает агентство SANA.

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По данным агентства, авиаудар пришелся на жилой дом. Предварительно, есть пострадавшие.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что военные вели артиллерийский огонь для устранения угрозы в районах Альма-эль-Хаиб и Аль-Дахира на юге Ливана.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.