Украинское командование утратило возможность управлять ВСУ после сдачи Авдеевки, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в опубликованном в Twitter (X) интервью каналу News Nation. Он отметил, что военнослужащие перестали доверять руководству.

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Получается, что украинское военное командование потеряло контроль над своими войсками. У них были силы на окраине города, <...> которые могли бы еще обороняться, что им и сказали делать. Вместо этого они ушли оттуда, за ними последовали остальные, — заявил Дэвис.

Он отметил, что именно это стало причиной вывода подразделений ВСУ из города. Дэвис подчеркнул, что в дальнейшем следует ожидать еще большего ухудшения ситуации, так как командование украинской армии потеряло доверие солдат.

В свою очередь обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович заявлял, что потеря Авдеевки может стать причиной государственного переворота на Украине. По его словам, взятие города также дает возможность России начать решающее наступление. Журналист подчеркнул, что ВСУ стали «легкой целью» для Москвы.