В Минобороны Британии заявили об «аномалии» на атомной подлодке
Неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с атомной подводной лодки HMS Vanguard провели Военно-морские силы Великобритании, на борту судна при этом находился министр обороны Грант Шаппс. Об этом сообщает газета The Sun, передает РИА Новости.
Как говорится в сообщении, ракета дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от атомной подводной лодки, с которой и была запущена. Министр обороны Грант Шаппс присутствовал в тот момент на борту и наблюдал за испытаниями.
Газета пишет, что инцидент произошел в ходе учения 30 января у берегов Флориды, позже провели проверку обстоятельств случившегося. Также Великобритания приступила к поискам упавшей ракеты, которую планируют достать с морского дна.
Министерство обороны страны утверждает, что в ходе пуска «произошло аномалия».
«Испытание подтвердило эффективность британских сил ядерного сдерживания, в котором мы абсолютно уверены. Во время испытания произошла аномалия. По соображениям национальной безопасности мы не можем предоставить дополнительную информацию по этому вопросу», — ответило ведомство на запрос The Sun.