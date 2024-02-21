В Минобороны Британии заявили об «аномалии» на атомной подлодке

Неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с атомной подводной лодки HMS Vanguard провели Военно-морские силы Великобритании , на борту судна при этом находился министр обороны Грант Шаппс . Об этом сообщает газета The Sun, передает РИА Новости.

Как говорится в сообщении, ракета дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от атомной подводной лодки, с которой и была запущена. Министр обороны Грант Шаппс присутствовал в тот момент на борту и наблюдал за испытаниями.