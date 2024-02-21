Названо число попавших в плен солдат ВСУ в Авдеевке
До 1000 солдат Вооруженных сил Украины оказались в плену при отступлении из Авдеевки или пропали без вести. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники, передает РИА Новости.
«От 850 до 1000 солдат, по-видимому, попали в плен или числятся пропавшими без вести», — рассказали изданию двое неназванных военных, осведомленных о событиях при отступлении.
В статье отмечается, что утрата Авдеевки и пропажа стольких солдат — катастрофическая потеря, которая может нанести по моральному духу войск Украины сильный удар.
Источники газеты также сообщают, что отступление началось слишком поздно и было плохо спланировано. Чиновники США при этом придерживаются другой позиции и заявляют, что взятие войсками РФ Авдеевки — незначительная победа Москвы.
Агентство напоминает, что в ночь на 17 февраля главнокомандующий армией Украины отдал приказ оставить Авдеевку. Позже Министерство обороны РФ констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала массового отхода украинских подразделений из города.
Подразделения группировки войск «Центр» 17 февраля в ходе наступательных действий установили полный контроль над Авдеевкой и продвинулись на глубину 8,6 километра.