Названо число попавших в плен солдат ВСУ в Авдеевке

До 1000 солдат Вооруженных сил Украины оказались в плену при отступлении из Авдеевки или пропали без вести. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники, передает РИА Новости.

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«От 850 до 1000 солдат, по-видимому, попали в плен или числятся пропавшими без вести», — рассказали изданию двое неназванных военных, осведомленных о событиях при отступлении.

В статье отмечается, что утрата Авдеевки и пропажа стольких солдат — катастрофическая потеря, которая может нанести по моральному духу войск Украины сильный удар.

Источники газеты также сообщают, что отступление началось слишком поздно и было плохо спланировано. Чиновники США при этом придерживаются другой позиции и заявляют, что взятие войсками РФ Авдеевки — незначительная победа Москвы.

Агентство напоминает, что в ночь на 17 февраля главнокомандующий армией Украины отдал приказ оставить Авдеевку. Позже Министерство обороны РФ констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала массового отхода украинских подразделений из города.