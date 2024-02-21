Генерал Линдфорс: Швеция после поставок ВСУ не может восполнить запасы оружия

СТОКГОЛЬМ, 21 февраля. /ТАСС/. Армия Швеции сейчас не может восполнить недостаток в свои запасах вооружения, возникший в связи с предоставлением военной помощи Украине, из-за нехватки средств. Об этом телеканалу SVT в понедельник заявил командующий шведской армией генерал-майор Йонни Линдрофс.

"Финансовой компенсации, выделяемой вооруженным силам [правительством Швеции], недостаточно, чтобы заменять вагон за вагоном [переданного оружия]". Тот факт, что армия в течение определенного времени испытывает нехватку вооружения, означает, что оборонный потенциал Швеции снижается", - сказал он.