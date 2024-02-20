Взятие под контроль российскими войсками села Крынки в Херсонской области ставит точку в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). О значении этого события рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

По его словам, взятие Крынок под контроль было непростым, так как приходилось отслеживать лодки с противником и не допускать наращивание им сил. Кроме того, приходилось работать под плотным огнем украинской артиллерии с противоположного берега Днепра.

Шойгу также добавил, что ВСУ постоянно наблюдали за российскими военнослужащими, сосредоточив в том районе четыре бригады морской пехоты, в составе которых были «очень крепкие ребята», участвовавшие в боях на других направлениях, в том числе в Мариуполе. Министр подчеркнул, что они прошли подготовку на рубежом.

«У них зaдача была — тот самый прoрыв — туда, на Армянск, Перекoпск, в ту сторону», — рассказал глава российского оборонного ведомства.

Он добавил, что все действия ВСУ в районе Крынок совершались «либо под Раммштайн, либо опять же под принятие бюджета парламентом США», в попытке показать какой-то результат. По словам Шойгу, за все время контрнаступления Киев потерял на херсонском направлении 13,2 тысячи человек.