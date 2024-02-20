Шойгу рассказал о завершающихся работах по «Сармату»

«Все знают, что у нас есть, и вы об этом открыто сказали в 2018 году в своем послании Федеральному собранию фактически на весь мир. Они (Запад — прим. «Ленты ру») знают, что у нас на стадии завершения [работы] и по "Посейдону", и по "Пересвету", и по "Буревестнику", и по "Сармату", и по "Авангарду" завершена работа — два полка практически стоят на вооружении, на боевом дежурстве», — сказал он.