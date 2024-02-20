Шойгу: операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники истории

"У нас [отряд] "Ветераны" заходили в тыл, пройдя по 3,5 км. Это же не просто пройти, это надо выйти, занять плацдарм, взять с собой оружие, надо что-то есть, если ранен - медицинская помощь нужна, надо эвакуировать - там целая большая работа. Вообще операция по Авдеевке войдет в учебники и будет изучаться в высших учебных заведениях Министерства обороны РФ и Вооруженных сил РФ, как это работалось", - сказал Шойгу.