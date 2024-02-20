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Шойгу прокомментировал планы разместить ядерное оружие в космосе

Россия не проводила и не планирует проводить размещение ядерного оружия за пределами Земли. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Россия не размещала ядерное оружие в космосе», — заявил Шойгу.

Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он подчернкул, что Москва и в будущем не планирует размещать ядерное оружия в космическом пространстве.

Шойгу сообщил детали операции в Авдеевке

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков также отреагировал на заявления о планах России разместить ядерное оружие в космосе, назвав их хитрым трюком США, направленным на убеждение Конгресса о необходимости помощи Украине. Песков подчеркнул, что США не обратились к России с вопросом о противоспутниковом оружии.

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