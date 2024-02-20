Шойгу: 260 спутников стран НАТО поддерживают ВСУ
В интересах украинских войск задействованы 260 космических аппаратов НАТО, из них 67 штук — специализированные разведывательные спутники, рассказал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом пишет РИА «Новости».
Глава Минобороны уточнил, что 260 спутников работают против ВС РФ и практически в режиме онлайн «передают информацию о передвижении и многих других вещах.»
Кроме того, Шойгу доложил о ситуации в Авдеевке. Он пояснил, что коксохимический завод в городе освобожден, идет движение российских войск на запад.
Министр заметил, что ВС РФ наносили до 450 высокоточных авиаударов в сутки при освобождении Авдеевки.
Глава ведомства подчеркнул, что укрепрайон с подземными линиями в Авдеевке создавался девять лет, слом сопротивления ВСУ в населенном пункте — это успех.