В интересах украинских войск задействованы 260 космических аппаратов НАТО, из них 67 штук — специализированные разведывательные спутники, рассказал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава Минобороны уточнил, что 260 спутников работают против ВС РФ и практически в режиме онлайн «передают информацию о передвижении и многих других вещах.»

Кроме того, Шойгу доложил о ситуации в Авдеевке. Он пояснил, что коксохимический завод в городе освобожден, идет движение российских войск на запад.

Министр заметил, что ВС РФ наносили до 450 высокоточных авиаударов в сутки при освобождении Авдеевки.