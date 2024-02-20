Операция по взятию под контроль Авдеевки в Донецкой народной республики готовилась еще с осени 2023 года. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

По словам Шойгу, в ходе боев за город, за сутки Вооруженные силы (ВС) России наносили по Авдеевке до 450 высокоточных ударов.