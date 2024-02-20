WSJ: SpaceX стала крупным подрядчиком Пентагона

Американская компания SpaceX предпринимателя Илона Маска стала крупным подрядчиком Минобороны США. Об этом говорится в заявлении газеты The Wall Street Journal (WSJ).

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Отмечается, что общий объём контрактов SpaceX с одним из американских ведомств составляет $1,8 млрд.

«(Секретность и масштаб. — RT) показывают растущую взаимозависимость между SpaceX, доминирующей силой в космической отрасли, и структурами национальной безопасности», — говорится в заявлении.