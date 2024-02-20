Приемный сын Сырского поздравил россиян с освобождением Авдеевки

Иван проживает в Австралии , он пришел в генконсульство России в футболке с символом Z. Там он поздравил россиян со взятием Авдеевки, передают «Известия».

Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.