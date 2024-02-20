Приемный сын Сырского поздравил россиян с освобождением Авдеевки
Приемный сын главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван поздравил россиян с освобождением Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР).
Иван проживает в Австралии, он пришел в генконсульство России в футболке с символом Z. Там он поздравил россиян со взятием Авдеевки, передают «Известия».
Иван также сообщил о своих планах получить гражданство России.
Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.