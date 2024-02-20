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Беспилотные подводные лодки хуситов стали новой угрозой США в Красном море

Беспилотные подводные лодки, используемые хуситами движения «Ансар Аллах», демонстрируют растущие возможности мятежников, а также являются новой угрозой для военных кораблей США в Красном море. Об этом заявил аналитик Пентагона и агент ЦРУ Мик Малрой.

«Беспилотные надводные и подводные корабли, вероятно, труднее обнаружить и уничтожить, чем воздушные дроны и противокорабельные ракеты. Хуситы вряд ли способны производить это оружие самостоятельно, поэтому они, вероятно, исходят из Ирана», — объяснил Малрой.

По словам аналитика, хуситы совместно с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) проводили безуспешные атаки на американские корабли, однако сейчас они корректируют свою стратегию и начинают активно применять подводные лодки.

Малрой подчеркнул, что беспилотные системы вооружения представляют собой острую угрозу, поскольку они могут «подавить защиту корабля», атакуя его из нескольких измерений.

Хуситы совершили новое нападение на корабль в Красном море

Ранее в сети появились кадры уничтожения ударного дрона США MQ-9 Reaper йеменскими хуситами. Представители «Ансар Аллах» сбили американский беспилотник ракетой класса «земля-воздух» в провинции Ходейда.

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