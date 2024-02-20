Предприятие «Курганмашзавод» (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) поставило в российскую армию первую в этом году партию боевых машин пехоты БМП-3, сообщили в пресс-службе Ростеха.

При этом в этом году количество поставленных войскам машин увеличилось в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Каждая БМП-3 оснащена противокумулятивными решетками и бронеэкранами, передает ТАСС.

В Ростехе уточнили, что комплекты дополнительной защиты поставляются отдельно для установки на машины, которые уже эксплуатируются.

Боевая машина пехоты БМП-3 разработана во второй половине 1980-х годов в Специальном конструкторском бюро машиностроения (СКБМ). Плавающая машина оснащена пушкой калибра 100 мм (с возможностью запуска управляемых ракет) и тремя (спаренный и два курсовых) пулеметами калибра 7,62 мм. Масса – 18,7 т, скорость по шоссе – 70 км/ч.