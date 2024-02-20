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Губернатор Богомаз: два БПЛА самолетного типа сбили в Брянской области

Два беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты утром 20 февраля в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По словам главы области, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дроны самолетного типа, которые засекли над Стародубским муниципальным округом и Погарским районом.

Губернатор Богомаз: два БПЛА самолетного типа сбили в Брянской области
© Shutterstock

Богомаз отметил, что ликвидация беспилотников прошла без разрушений и пострадавших, а в данный момент на месте крушения БПЛА работают оперативные службы. Ночью в Брянской области также сообщали об атаке беспилотника.

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Дрон сбили в Погарском районе, никто не пострадал. 19 февраля ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Снаряды повредили несколько административных зданий и одну спецтехнику, а также ранили двух местных жителей, которых доставили в больницу.

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