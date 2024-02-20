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ТАСС: российские войска практически завершили зачистку Авдеевки

Вооруженные силы России практически закончили зачистку Авдеевки от противника. Об этом ТАСС рассказал военнослужащий добровольческого корпуса Южной группировки российских войск с позывным "Сармат". По словам "Сармата", украинские войска, в основном, уже покинули Авдеевку.

ТАСС: российские войска практически завершили зачистку Авдеевки
© РИА Новости

Сейчас там остаются лишь небольшие группы украинских солдат из трех-четырех человек. В настоящее время зачистка города практически завершена. Обстановка в Авдеевке, отметил "Сармат" остается стабильно напряженной. Ранее сообщалось, что штурмовая бригада, сформированная на основе батальона "Азов", пыталась удерживать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле железнодорожного вокзала в Авдеевке. 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту страны Владимиру Путину.

Российские войска после освобождения Авдеевки продолжают наступление

В Минобороны России отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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