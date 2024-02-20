Пакистан рассматривает сотрудничество с Россией в военной сфере

Пакистан рассматривает возможность сотрудничать с Россией в оборонной и военной сферах.

Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.

«Мы рассматриваем сотрудничество в оборонной и военной сферах», — сказал сенатор.

По его словам, данное сотрудничество может включать в себя военную технику, военную подготовку, обмен идеями между аналитическими центрами по вопросам безопасности.

Ранее Минспорта России заключило меморандум о сотрудничестве в сфере спорта с Пакистаном.