В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

О взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне сообщило украинское издание "Страна.ua". Ровно сутки назад в Херсоне также звучали взрывы. "Сообщают о взрывах в Херсоне", - написано в сообщении Telegram-канале "Страна.ua".

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20 февраля звуки взрывов также раздались в городе Чугуев в Харьковской области Украины.

19 февраля сообщалось о серии взрывов в украинских городах Полтава и Кропивницкий. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины.