Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил, что смена руководства не поможет Украине избежать поражения.

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Макгрегор заявил, что правительство Украины "разваливается", а в украинской армии практически не осталось трудоспособных мужчин.

"Не имеет никакого значения, кому перейдет власть и кто появится завтра утром, чтобы управлять этим местом. Все уже закончилось Украине настал конец, от их правительства остался только фасад", - пояснил он.

До этого политолог Евгений Михайлов рассказывал, что после взятия Авдеевки, об освобождении которой стало известно 17 февраля, российские военные подразделения продвинутся дальше. В ближайшей перспективе – взятие Часова Яра и наступление на Краснолиманском направлении.