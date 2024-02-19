$92.41-0.1499.49+0.14
Войти в почту

В США заявили, что смена руководства не поможет Украине избежать поражения

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил, что смена руководства не поможет Украине избежать поражения.

В США заявили, что смена руководства не поможет Украине избежать поражения
© Газета.Ru

Макгрегор заявил, что правительство Украины "разваливается", а в украинской армии практически не осталось трудоспособных мужчин.

"Не имеет никакого значения, кому перейдет власть и кто появится завтра утром, чтобы управлять этим местом. Все уже закончилось Украине настал конец, от их правительства остался только фасад", - пояснил он.

До этого политолог Евгений Михайлов рассказывал, что после взятия Авдеевки, об освобождении которой стало известно 17 февраля, российские военные подразделения продвинутся дальше. В ближайшей перспективе – взятие Часова Яра и наступление на Краснолиманском направлении.

В Донецке понадеялись на обрушение позиций ВСУ

По его словам, ВСУ до сих пор не показывали новые укрепрайоны, но в случае даже если они есть, то с комплексными ударами артиллерии, ФАБов, авиации они не справятся.

Военные новости
Дуглас Макгрегор
Евгений Михайлов
Правительство Украины
Пентагон
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости