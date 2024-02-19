СМИ: В Финляндии начали массово увольняться военные

В Финляндии стали массово увольняться военные: вооруженные силы покинуло ужо около полутора тысяч резервистов. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat.

В материале говорится, что за этот февраль количество увольняющихся из резерва сил обороны выросло настолько, что «всем желающим не хватает мест для завершения обучения».

За этот год из резерва уволились свыше 1,4 тысячи резервистов, 1200 из которых — в феврале. Примечательно, что за весь 2023-й ушло со службы только 1650 человек.

В статье поясняется, что уволившийся из резерва обязан пройти пятидневную подготовку по гражданской службе. Сейчас число отставников настолько велико, что учебные курсы на этот год уже заполнены: осталось лишь несколько мест.