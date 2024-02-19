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Медведев оценил вклад чеченских бойцов в ход СВО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вклад героев Чечни в победу России в специальной военной операции является исключительным. Его словам передает ТАСС.

"Количество героев Чеченской Республики очень значительное, начиная с Ахмата-Хаджи Кадырова, Рамзана Ахматовича Кадырова, многих его товарищей, братьев-спутников", - сказал Медведев.

Он также отметил, что действия чеченских солдат и военачальников важны для победы в СВО. Также Медведев поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с вручением ему ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Это тоже оценка той работы, которую ведет глава республики, оценка со стороны верховного главнокомандующего и президента нашей страны Владимира Владимировича Путина", - добавил зампред Совбеза РФ.

До этого Медведев заявил, что специальная военная операция (СВО) России на Украине пошла не по канонам войн прошлых лет из-за беспилотников. С соответствующим заявление политик выступил на встрече с командирами чеченских подразделений в Гудермесе. По словам Медведева, в ходе СВО беспилотники из "технологий будущего" стали реальным фактором боевых действий.

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