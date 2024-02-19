Медведев оценил вклад чеченских бойцов в ход СВО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вклад героев Чечни в победу России в специальной военной операции является исключительным. Его словам передает ТАСС.

"Количество героев Чеченской Республики очень значительное, начиная с Ахмата-Хаджи Кадырова, Рамзана Ахматовича Кадырова, многих его товарищей, братьев-спутников", - сказал Медведев.

Он также отметил, что действия чеченских солдат и военачальников важны для победы в СВО. Также Медведев поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с вручением ему ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Это тоже оценка той работы, которую ведет глава республики, оценка со стороны верховного главнокомандующего и президента нашей страны Владимира Владимировича Путина", - добавил зампред Совбеза РФ.