В зоне СВО заметили боеприпасы «Смельчак»

Управляемые мины «Смельчак» для минометов «Тюльпан» заметили в распоряжении российских военных в зоне специальной военной операции (СВО). Фотография готового к применению боеприпаса появилась в социальных сетях, пишет «Российская газета».

Комплекс корректируемого вооружения «Смельчак» предназначен для поражения бронетехники, артиллерии и укреплений противника. Боеприпас входит в арсенал самоходных минометов особой мощности 2С4 «Тюльпан» калибра 240 миллиметров.

Базовую версию «Смельчака» приняли на вооружение в 1982 году. Для наведения боеприпаса используют лазерный целеуказатель-дальномер. Траектория полета «Смельчака» корректируется импульсными двигателями на конечном участке полета.

Базовая версия мины несет 32 килограмма взрывчатого вещества, а дальность полета составляет 9,2 километра. Модернизированный «Смельчак-М», который содержит 40 килограммов взрывчатки, способен пролететь 9,5 километра.