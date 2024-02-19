МИД Литвы заявил о возможном нападении России на НАТО

«Мы не можем ждать, пока Россия действительно нападет на каждую европейскую страну — на юге, на севере, на востоке и на западе», — отметил глава литовского МИД.

Ранее о поставках ракет TAURUS из Германии говорил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат. Он также заявил об эффективности западных ракет, когда их применяют во время ударов по мостам, складам оружия и переправам. Он считает, что Украине нужно больше подобного вооружения.