Российские военные корабли прибыли в Индию
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Индию для участия в международных учениях MILAN-2024, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в составе отряда крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников». При этом в учениях будет задействован только «Варяг», а фрегат «после пополнения корабельных запасов продолжит выполнение задач дальнего похода».
Ожидается, что российские моряки пробудут в Индии больше недели, приняв участие как в береговой и морской части учений, так и в мероприятиях протокольного характера. Для них также предусмотрена культурная и спортивная программы, подчеркивается в сообщении.
«Визит отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота в Индию служит еще одним практическим шагом в деле укрепления взаимодоверия и развития военно-морского сотрудничества с ВМС иностранных государств», - заметили в Минобороны России.
Ранее командующий иранских ВМС Шахрам Ирани заявил, что до конца марта 2024 года Россия, Китай и Иран намерены провести совместные военные учения. Ирани подчеркнул, что целью учений станет «обеспечение региональной безопасности и стабильности и реализации общих интересов».