Российские военные корабли прибыли в Индию

Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Индию для участия в международных учениях MILAN-2024, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в составе отряда крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников». При этом в учениях будет задействован только «Варяг», а фрегат «после пополнения корабельных запасов продолжит выполнение задач дальнего похода».

Ожидается, что российские моряки пробудут в Индии больше недели, приняв участие как в береговой и морской части учений, так и в мероприятиях протокольного характера. Для них также предусмотрена культурная и спортивная программы, подчеркивается в сообщении.

«Визит отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота в Индию служит еще одним практическим шагом в деле укрепления взаимодоверия и развития военно-морского сотрудничества с ВМС иностранных государств», - заметили в Минобороны России.