При зачистке освобожденной Авдеевки в ДНР российские военные обнаружили тела солдат в форме, на которой были нашиты иностранные шевроны. Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. Российская газета

"Зачистка Авдеевки открыла немало интересных нюансов. В данном случае речь идет о брошенных вооруженными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны", - сказал Кимаковский. ТАСС