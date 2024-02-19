При зачистке освобожденной Авдеевки в ДНР российские военные обнаружили тела солдат в форме, на которой были нашиты иностранные шевроны. Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. Российская газета
"Зачистка Авдеевки открыла немало интересных нюансов. В данном случае речь идет о брошенных вооруженными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны", - сказал Кимаковский. ТАСС
Министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил о взятии под контроль города Авдеевка в ДНР. По его словам, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел Вооруженных сил Украины. Lenta.ru